صيود يحرز 5 ميداليات ويحطم ثلاث أرقام قياسية في بطولة فرنسا للسباحة

اختتم السباح الجزائري جواد صيود مشاركته في بطولة فرنسا للسباحة المفتوحة، بحصد 5 ميداليات، وتحطيم ثلاثة أرقام قياسية جزائرية.

وخطف صيود ثلاثة ميداليات ذهبية، في كل من شباقات (100 متر فراشة)، (200 متر على الصدر)، و(200 متر أربعة سباحات).

وأضاف السابح الجزائري إلى رصيده ميداليتين فضيتين، في سباقي (400 متر أربع سباحات)، و(200 متر فراشة).

ومن جهة أخرى حسن صيود الرقم القياسي الجزائري الذي كان بحوزته (53ثا، 26ج) في سباق (100 متر فراشة إلى (52ثا، 08ج)، وفي (200 متر أربع سباحات) من (2د 00 ث 03 ج) إلى (1د 00ثا 03ج)، وفي سباق (400 متر أربع سباحات) أحسن توقيت شخصي (4د 19ثا 91ج).