صيود يحطم الرقم القياسي الجزائري لسباق 100 متر على الصدر

حطم السباح الجزائري، جواد صيود، الرقم القياسي الجزائري لسباق 100 متر على الصدر في بطولة فرنسا ما بين الأندية المفتوحة.

حيث دخل، صيود، في المرتبة الثانية بتوقيت 59 ثانية و83 ج، خلف الفرنسي جيريمي ديلبوا.

كما تُعد البطولة الفرنسية ما بين الأندية لمنطقة الجنوب بموناكو ثاني انطلاقة رسمية لسباح نادي أولمبيك نيس الفرنسي.

وذلك بعد مشاركته في البطولة الفرنسية الشتوية المفتوحة بالحوض الصغير التي جرت بمدينة شارتر.