صيود يختتم مشاركته في الألعاب العربية بالعلامة الكاملة

أكد السباح الجزائري جواد صيود هيمنته في الألعاب العربية الجارية بالجزائر، بعدما أحرز احدى عشرة ميدالية ذهبية.

واختتم صيود، اليوم الإثنين، منافسة السباحة ضمن الألعاب العربية 2023، باحرازه ميداليتين ذهبيتين جديدتين.

وتصدر السباح الجزائري، سباق 200 متر فراشة رجال، لينال المعدن النفيس، قبل أن يضف ذهبية 100 متر أربع مرات تتابع.

وبهذا يكون البطل جواد صيود، قد حصد 11 ميدالية ذهبية، من أصل 11 سباق شارك فيه ضمن هذه الألعاب العربية، لينال بذلك العلامة الكاملة.