صيود يفشل في بلوغ نهائي أربع سباحات لبطولة العالم

أقصي السباح الجزائري جواد صيود، من منافسة أربع سباحات لبطولة العالم، الجارية فعالياتها بمدينة بودابست بالمجر.

وفسل صيود، الذي شارك في المجموعة الثالثة لسباق (200 متر) أربع سباحات، في بلوغ الدور النهائي.

وأقصي السباح الجزائري، من هذه المنافسة، بعد اكتفائه بالمركز الرابع، مسجلاً توقيت (1 دقيقة، 55 ثانية، و53 ج.م).

وسيكون جواد صيود، أمام تحدٍ آخر، يوم الجمعة المقبل، ضمن هذه البطولة العالمية، بمشاركته في سباق 200 متر على الظهر، ثم سباق 400 متر أربع سباحات، المبرمج يوم السبت المقبل.