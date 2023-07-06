صيود يكشف أمور خطيرة :”أتعرض للإزعاج والمسؤولين همّهم السفر”

كشف البطل الجزائري جواد صيود عن أمور خطيرة تحدث له من قبل عدد من الأشخاص التابعين لفيدرالية السباحة.

وقال جواد صيود خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس “أتعرض دائما للإزعاج من قبل أشخاص تابعين لفيدرالية وحدث لي نفس الأمر صبيحة اليوم، التسيير كارثي ولم يتغيّر أي شيء منذ سنوات، الأمر الذي يطرح عدد من التساؤلات”.

كما أضاف “المسؤولين عن الرياضة الجزائرية همه السفر والاستمتاع ولا يهمه الرياضيين”.

وختم صيود “شخصيا أشعر بسعادة كبيرة لتمثيل الجزائر والفوز بالميداليات أمر جميل جدا، أما مشاركتي كان نداء للواجب”.

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