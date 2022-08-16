صيود ينسحب من سباق 50 متر سباحة على الظهر

قرر السباح الجزائري جواد صيود، بالتشاور مع فريقه، الانسحاب من سباق 50 متر سباحة على الظهر، في منافسات الالعاب الاسلامية الجارية بقونية التركية.

وجاء هذا القرار من أجل التركيز على نهائي 200 متر سباحة فراشة المرتقب في حدود الساعة 16 و 40 د( بتوقيت الجزائر).

وكان السباح الجزائري قد توج أمس الاثنين، بالميدالية الذهبية الثانية له، في ألعاب التضامن الإسلامي، ليرفع رصيد الجزائر إلى سبع ميداليات من المعدن الأصفر.

كما انتزع صيود المركز الأول في نهائي سباق 400 متر سباحة 4 أنواع، مسجلا توقيتا قدره 4 دقائق و23 ثانية و34 جزء من المائة.