صيود يهدي الجزائر ميدالية ذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

أحرز السباح الجزائري، جواد صيود، اليوم السبت، ميدالية الذهبية للجزائر في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة المقامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء تتويج صيود بعد فوزه المميز في سباق 400 متر متنوع رجال، حيث أنهى السباق بزمن قدره 4:23:36 دقيقة، متقدماً على منافسيه بجدارة، ليمنح الجزائر أولى ميدالياتها الذهبية في الدورة.

هذا التتويج يؤكد المكانة المرموقة التي يحتلها جواد صيود في السباحة الجزائرية والعربية، ويعكس العمل الكبير الذي يقوم به الطاقم الفني والاتحاد الجزائري للسباحة في سبيل تطوير هذا الاختصاص ورفع راية الجزائر في المحافل الدولية.

كما أحرز المنتخب الجزائري للسباحة ميدالية برونزية في منافسات سباق 4×100 متر سباحة حرة مختلط.

وتكوّن الفريق الجزائري من الرباعي رضوان بوعلي، نزيم بن بارة، ريمة بن منصور، ونسرين مجاهد، الذين قدموا أداءً جماعياً مميزاً مكّنهم من اعتلاء منصة التتويج ونيل المركز الثالث عن جدارة واستحقاق.