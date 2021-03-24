صُحفي إيطالي شهير يكشف مُستقبل محرز مع السيتي !

كشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” مُستقبل النجم الدولي الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

الصُحفي المُختص في سوق الانتقالات أكد أن السيتي يرفض بيع جناحه الجزائري ويُريد المُحافظة عليه في الميركاتو الصيفي المُقبل.

“رومانو” أضاف أن “بيب غوارديولا” سعيد جدا بما يُقدمه الساحر الجزائري ويعتبره من مفاتيح التتويج بالألقاب في السنوات القادمة.

ذات المصدر ختم باقتناع إدارة السيتي التام بمواصلة قائد الخضر مع الفريق الأزرق السماوي الموسم المقبل.