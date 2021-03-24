صُحفي إيطالي شهير يكشف مُستقبل محرز مع السيتي !

كشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” مُستقبل النجم الدولي الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.
الصُحفي المُختص في سوق الانتقالات أكد أن السيتي يرفض بيع جناحه الجزائري ويُريد المُحافظة عليه في الميركاتو الصيفي المُقبل.
“رومانو” أضاف أن “بيب غوارديولا” سعيد جدا بما يُقدمه الساحر الجزائري ويعتبره من مفاتيح التتويج بالألقاب في السنوات القادمة.
ذات المصدر ختم باقتناع إدارة السيتي التام بمواصلة قائد الخضر مع الفريق الأزرق السماوي الموسم المقبل.
🚨 Manchester City ne veulent pas vendre Riyad Mahrez et veulent garder l'ailier. Pep Guardiola est tellement heureux avec lui, il est un joueur clé, également pour la saison prochaine. @ManCity sont convaincus qu'il restera l'été prochain.
(@FabrizioRomano) pic.twitter.com/Umq9y76PYq
— Blue Moon (@FRBlueMoon) March 24, 2021
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