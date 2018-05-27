صُور حصريّة لأفخم سجّاد فارسي يفترشه المسجد الأعظم أواخر 2018

ستتزيّن قاعات الصّلاة للمسجد الأعظم بالمحمّدية شرق العاصمة ثالث أكبر مسجد في العالم بأفخر وأجود أنواع السجّاد الفارسي العالمي.

سيُصلي عليه 36 ألف مصلّي أواخر العام الجاري، أجال تسليم هذا الصّرح الإسلامي العالمي من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ويتربّع سجّاد “كاشان” و”نايين” على مساحة كبيرة جدا تقدّر ب12 ألف متر مربع، وهي مساحة كافية ليّصلي عليها أكبر عدد من المصلين، تمّ نسجها باليد بطريقة فنيّة ساحرة.

وتحمل هذه الزرابي التي تحصّلت عليها “النهار” حصريا توقيع أشهر حرفي النّسيج في العالم وهو ” حبيب يان”.

هذا وقد تم” معاينة السجّاد الذي سيفترش قاعات الصلاة بالمسجد الأعظم من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الذي انبهر به وأبدى اعجابه من أوّل سجّاد عالمي سيٌضفي لمسة فنية ودينية فريدة من نوعها.

ويُذكر أن الزرابي الفارسية سلّمها أحد الخواص للسلطات الجزائرية كهبة لأفتراشها بالمسجد، وتمّ الموافقة عليها من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويُعدّ المسجد الأعظم صرح إسلامي بارز في الجزائرـ، يقع ببلدية المحمدية بالعاصمة، ويُعدّ أكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية بعد الحرمين.

يضمّ 12 بناية منفصلة في موقع يمتد على 20 هكتاراً بمساحة تزيد على 400 ألف متر مربع، وسيضم أيضا مدرسة لتعليم القرآن ومكتبة ومتحف للفن والتاريخ الإسلام.

وهو مركز أبحاث حول تاريخ الجزائر، وقاعة للمؤتمرات وحدائق بها أشجار فاكهة، من المنتظر انتهائه في أواخر سنة 2018 بكلفة تقدر بمليار و350 مليون دولار.