صُور مسربة من المسلسل التركي “بربروس” وإمكانية تصوير أجزاء منه بالجزائر

أفرج “يوسف أسانقال”، وهو أحد أعضاء الفريق المنتج للمسلسل التركي التارخي الضخم “بربروس“، أولى الصور المسربة من كواليس التصوير.

ونشر أسانقال، عبر حسابه على تويتر، عدة لقطات من المسلسل المنتظر، تُظهر أبطال العمل داخل سفينة حربية.

وأرفق “أسانقال” تغريدته بوسم “بربروس”، في إشارة إلى المسلسل التاريخي الذي يسلط الضوء على حياة القائد العثماني، خير الدين بربروس.

وظهر النجم التركي، إنجين آلتان دوزياتان، والذي يُؤدي دور “القبطان عروج”، وهو يرتدي لباسا حربيا ويحمل السيف.

وكان سفير الجزائر بأنقرة، مراد عجابي، قد قام شهر جانفي الماضي، بزيارة مجاملة إلى المدير العام لمؤسسة راديو وتلفزيون تركيا TRT.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان سبل تطوير التعاون بين مؤسستي التلفزيون العمومي في البلدين.

وكذا تبادل الخبرات والعمل سويا لإنتاج برامج وثائقية تعكس الإرث الثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين.

وتناول الطرفان، التعاون في إنتاج مسلسل تاريخي هام يتناول شخصية ومآثر الإخوة بربروس، الذي ستشرع في إنتاجه التلفزة التركية هذه السنة.

وقاد خير الدين بربروس حملة مواجهة الغزو الإسباني للجزائر عامي 1516 و1517، وتمكن من السيطرة على المنطقة، ليعين بعدها حاكما عليها من جانب السلطان العثماني.

ووُلد خير الدين بربروس باشا عام 1478، في ميديللي، التي استقر فيها والده “صباحي يعقوب آغا”، بعد فتحه للجزيرة.

ولقب الأوروبيون شقيق خير الدين الأكبر، أوروج “عروج”، بـ”باربروسا”، لميل لحيته إلى اللون الأحمر أو البرتقالي.

ومع وفاة شقيقه، اتخذ خير الدين باشا الاسم نفسه الذي يقابله في اللغة العثمانية كلمة “بربروس”.

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