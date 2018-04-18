صِدام بين إدارة اليونايتد ومورينيو بسبب بوغبا !

كشفت صحيفة “الميرور” البريطانية، أن إدارة اليونايتد ترفض وبشدة رحيل “بول بوغبا” عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أكدت الإدارة أن لاعب اليوفي السابق وصاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي، سيواصل مشواره مع الفريق الإنجليزي.

في حين طالب مورينيو من إدارة الفريق التخلي عن اللاعب في الميركاتو المقبل، وذلك للعديد من الأسباب.

ورجح مورينيو فرضية رحيل النجم الفرنسي لكونه لا يتلائم مع طريقة لعبه.

يذكر أن العديد من المشاكل وقعت بين السبيشال وان وبوغبا، أين تبادل الطرفان التصريحات.

ودخل نادي باريس سان جيرمان وريال مدريد السباق من أجل خطف اللاعب.