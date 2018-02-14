ضابط سام من بين الجنود المستشهدين بتبسة

إستشهد ضابط سام اليوم من بين الجنود الذين استشهدوا في انفجار قنبلة تقليدية الصنع ببئر العاتر ولاية تبسة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، فإن الضحايا تابعون لثكنة عسكرية بمنطقة مديلة التابعة إداريا لبلدية فركان.

ومكان إنفجار القنبلة يقع بين الجبل الأبيض وجبل زريف الواعر على الحدود مع تونس.

وأضافت ذات المصادر، أن الإرهابيون استغلوا الطبيعة الصحراوية للمنطقة من أجل تمويه القنبلة.

خاصة وأن المنطقة شهدت عددا من الحوادث المماثلة بسبب الضغط الذي يمارسه الجيش الوطني الشعبي على بقايا فلول الجماعات الإرهابية.

من جهتها قوات الأمن المشتركة تتدخل في هذه الأثناء بقوة وتحاصر المكان.

لأن الإرهابيون الناشطون في المنطقة منضوون تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.