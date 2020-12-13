ضابط شرطة وأربعة أعوان مهددون بالحبس بعد اعتدائهم على مواطن أثناء توقيفه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة إنزال عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 الف دج في حق ضابط شرطة وأربعة أعوان أمن بالأمن الحضري السابع ببشاوي.

وحسب مجريات المحاكمة فإنه وعلى اثر على شكوى رسمها مواطن، متهما إياهم بالاعتداء عليه وهو على متن مركبة لرجال الشرطة خلال توقيفه.

وحسب شكوى الضحية التي كانت في 29 أوت 2019، فإن رجال الشرطة وبعد توقيفه للاشتباه فيه طلبوا منه بطاقة الهوية، ولأن لم تكن بحوزته طلب منهم السماح له بجلبها من منزله بحكم قربه من الأماكن.

وأضاف أن الأعوان رفضوا ذلك وقاموا بسبه، قبل أن يأمروه بمرافقتهم إلى المصلحة لتحرير محضر ضده، وخلال تواجده بمركبتهم، انهالوا عليه ضربا- حسب تصريحاته.

من جهتهم المتهمون وخلال تأكيد الضحية لتصريحاته أمام رئيس الجلسة اليوم الأحد، انكرها المتهمون جملة وتفصيلا.

من جهته التمس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها أعلاه، قبل أن يقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى وقت لاحق.