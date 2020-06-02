ضباب.. أمطار وتطاير للرمال في معظم الولايات

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية على المناطق الغربية والوسطى ضباب محلي مرفوق بسحب سفلى قرب السواحل خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وخلال الظهيرة، سجل الديوان تشكل بعض الخلايا الرعدية على الهضاب العليا، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية، خاصة على المناطق الوسطى.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا، لتميل إلى شمالية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا بداية من الظهيرة على الهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية، فذكر أنها ستعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا قرب السواحل نحو المناطق الداخلية.

وبداية من الظهيرة، تشهد تشكل سحب على الهضاب العليا و منطقة الاوراس، مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط امطار محلية خاصة نحو الاوراس.

والرياح تكون من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا و منطقة الاوراس.

وأفادت المصلحة، أن الجنوب سيعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع تشكل رعود بداية من الظهيرة على الجنوب الغربي للوطن نحو الصحراء الوسطى، شمال الصحراء و على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي و الصحراء الشرقية.

والرياح تكون جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن مع تطاير للرمال.

ومن شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على الصحراء الوسطى و الصحراء الشرقية.

اما درجات الحرارة فستتراوح ما بين 26 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 26 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية، ومن 33 إلى 45 درجة بالجنوب.