ضباب كثيف.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة غدا الجمعة بهذه المناطق

تشير توقعات الطقس ليوم غد الجمعة، إلى تساقط أمطار على المناطق الشرقية. مع ستشكل ضباب كثيف على المناطق الوسطى والغربية. فيما سيكون الطقس مشمسا بالمناطق الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة بين بين 17و21 درجة بالمناطق الساحلية وبين 13و19 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 19و28 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية، كما تصل إلى 40كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.