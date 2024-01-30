ضباب كثيف.. إنخفاض درجات الحرارة غدا على هذه الولايات

ستعرف الولايات الساحلية للوطن غدا الأربعاء، أجواء غائمة خلال الصبيحة مع ضباب كثيف وانخفاض في درجات الحرارة.

وحسب النشرة الجوية اليومية لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الطقس يوم غد الأربعاء سيكون مغشى بضباب كثيف على المناطق الساحلية والقرب ساحلية خلال الصبيحة. بينما سيكون الطقس مشمس بالمناطق الشمالية. مع رياح تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا بالشمال. كما ستكون الأجواء مشمسة بالمناطق الجنوبية. مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا بالجنوب.

درجات الحرارة تتراوح بين 16 و 18 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 13 و 19 درجة بالمناطق الداخلية. ومن 16 إلى 28 درجة بالمناطق الجنوبية.