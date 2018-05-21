ضباب كثيف على المناطق الساحلية الوسطى غدا!

مصالح الأرصاد الجوية تتوقع أجواء غائمة مرفوقة بأمطار رعدية وتساقط للبرد اليوم

درجات الحرارة تصل إلى 27 درجة على المناطق الوسطى والغربية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تشكل ضباب كثيف، خلال صباح غد الثلاثاء، على المناطق الساحلية، تليها بعض السحب العابرة مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة، في حين ستتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الوسطى والغربية، وما بين 18 إلى 24 درجة على المناطق الشرقية.

وحسب بيان للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يتشكل، اليوم الإثنين، على المناطق الشمالية الغربية ضباب خفيف مع بعض السحب السفلى، خلال الصباح، على المدن الساحلية وسفوح الجبال، تليها أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع أجواء غائمة عموما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، مع تشكل خلايا رعدية مرفوقة بزخات رعدية تكون نشطة محليا على ولايات النعامة والبيض وجنوب ولاية تيارت.

وتساقط بعض البرد على الهضاب العليا. أما بالمناطق الوسطى، فمن المتوقع أن يكون هناك ضباب خفيف، خلال صباح اليوم الإثنين، على المدن الساحلية وسفوح الجبال، تليها بعض السحب العابرة، وستتلبد السماء تدريجيا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

مع تشكل خلايا رعدية مرفوقة بزخات رعدية تكون نشطة محليا على ولاية الاغواط والجلفة، بداية من بعد الظهيرة، ثم ولاية المسيلة أواخر النهار، مع تساقط مرتقب للبرد على الهضاب العليا، في حين ستكون سرعة سرعة الرياح من 15 إلى 25 كلم في الساعة، وتزداد سرعة الرياح تحت وقع الرعود.

أما في المناطق الجنوبية ومنطقة بشار وشمال الصحراء وشمال الواحات، فستسجل سحب عابرة مع تساقط أمطار رعدية تكون معتبرة محليا على منطقة بشار، أما سرعة الرياح فستتراوح بين 20 و30 كلم، وتزداد سرعة الرياح تحت وقع الرعود.

وأما بمنطقة أقصى الجنوب ووسط وشرق الصحراء، فمن المتوقع أن تكون الأجواء مغشاة غالبا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة مصحوبة ببعض الأمطار، خاصة على وسط الصحراء نحو الهڤار والطاسيلي وشرق الصحراء، وستكون سرعة الرياح بين 30 و40 كلم في الساعة على وسط وشرق الصحراء، مع تطاير الرمال محليا. وبخصوص حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء الموافق لـ22 ماي 2018، فستكون الأجواء صافية عموما على المناطق الشمالية، باستثناء الضباب الخفيف خلال الصباح على المناطق الساحلية الغربية، مع تشكل بعض السحب الركامية بعد الظهيرة على الهضاب العليا الوسطى.

أما بالمناطق الشمالية الوسطى، فسيكون الضباب أحيانا كثيفا، خلال الصباح، على المناطق الساحلية وسفوح الجبال، تليها بعض السحب العابرة مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة، أما بالمناطق الشمالية الشرقية فتتوقع ذات المصالح أن تكون الأجواء غائمة غالبا على المناطق الداخلية والهضاب العليا والأوراس، مع تساقط أمطار على شكل زخات رعدية، حيث تكون معتبرة محليا ثم تتحسن الأجواء تدريجيا، وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و27 درجة على المناطق الوسطى والغربية، وما بين 18 و24 درجة على المناطق الشرقية.