ضباب كثيف على مستوى الطريق الرابط بين سطيف وبرج بوعريريج
بقلم عايدة.ع
حذّرت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، من وجود ضباب كثيف بالطريق السيّار شرق-غرب في شطره الرابط بين ولايتي سطيف وبرج بوعريريج.
وأوضحت المصالح نفسها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “طريقي”، أن اليقظة مطلوبة. بسبب وجود ضباب كثيف بالطريق السيّار شرق-غرب في شطره الرابط بين ولايتي سطيف و برج بوعريريج.
كما نصحت مستعملي الطريق بتخفيض السرعة قدر الإمكان و استعمال أضواء الضباب.
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