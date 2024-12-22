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أخبار الجزائر

ضباب كثيف على مستوى الطريق الرابط بين سطيف وبرج بوعريريج

بقلم عايدة.ع
ضباب كثيف على مستوى الطريق الرابط بين سطيف وبرج بوعريريج
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حذّرت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، من وجود ضباب كثيف بالطريق السيّار شرق-غرب في شطره الرابط بين ولايتي سطيف وبرج بوعريريج.

وأوضحت المصالح نفسها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “طريقي”، أن اليقظة مطلوبة. بسبب وجود  ضباب كثيف بالطريق السيّار شرق-غرب في شطره الرابط بين ولايتي سطيف و برج بوعريريج.

كما نصحت مستعملي الطريق بتخفيض السرعة قدر الإمكان و استعمال أضواء الضباب.

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