ضباب كثيف في هذه المناطق!

حذّرت مصالح الدرك الوطني، من ضباب كثيف على المناطق الداخلية للوطن صبيحة اليوم الأحد.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّار “شمال جنوب” أ1 في شطره الرابط بين بلديتي بن شكاو والبرواقية. وكذا الطريق السيّار “شمال-جنوب” على مستوى بلدية بوغزول. والطريق السيار شمال جنوب بلدية مجبر ولاية المدية.

كما حذّرت ذات المصالح من ضباب كثيف بالطريق الوطني رقم 19. بالضبط على مستوى منطقة خمس نخلات بلدية أولاد فارس ولاية الشلف.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور