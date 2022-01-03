ضباب كثيف وأجواء مستقرة على الولايات الشمالية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية على كافة ولايات الوطن اليوم الإثنين، مع ضباب كثيف في الصبيحة.

وأضافت مصالح الأرصاد الجوية، أن الأجواء على المناطق الشمالية ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، بعد انقشاع الضباب المحلي الذي يميز السواحل والسهوب الداخلية خلال الصبيحة.

كما أن الأجواء على المناطق الجنوبية ستكون من مغشاة خلال الصبيحة إلى صافية على العموم خلال الظهيرة على كافة الولايات.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة فتتراوح مابين 15 إلى 22 درجة على الولايات الساحلية. ومابين 17 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 19 إلى 29 درجة على الولايات الجنوبية.

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