ضباب كثيف وارتفاع محسوس في درجات الحرارة غدا الأربعاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم الغد الأربعاء، حيث من المرتقب أن تشهد بعض المناطق انتشار ضباب كثيف، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة.

وأوضحت ذات المصالح، أن أجواء مستقرة ومشمسة ستسجل بالمناطق الشمالية، وسرعة الرياح تصل إلى 40 كلم/سا، بينما سيكون انتشار ضباب كثيف خلال الصبيحة على المناطق الساحلية، أما المناطق الداخلية الغربية من الوطن ستعرف ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

أما بخصوص درجات الحرارة، ستتراوح بين 18 و 29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19و 28 درجة بالمناطق الداخلية.

كما ستميز الأجواء المشمسة المناطق الجنوبية، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا. أما درجات الحرارة ستتراوح بين 22 و 37 درجة بالمناطق الجنوبية.

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