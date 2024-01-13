ضباب كثيف وبرودة على هذه الولايات غدا

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف عودة الأجواء المشمسة على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات التوقعات، ستعرف المناطق الشمالية للبلاد انتشارا لضباب كثيف خلال الصبيحة.

وعلى العموم ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و26 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 14 و23 درجة بالمناطق الداخلية.

هذا وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال.

بينما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و29 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.