ضباب كثيف ورداءة في الرؤية على الولايات الشمالية

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية والوسطى سُحب سفلى وضباب كثيف خلال الصبيحة مع رداءة الرؤية إلى غاية يوم الإثنين المقبل.

لتتحول الأجواء بعد ذلك إلى صافية ومشمسة مع درجات حرارة لطيفة، فيما تبقى بعض السحب الكثيفة المحمّلة ببعض الأمطار تميز الولايات الشرقية.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء يوم غد ستكون مغشاة على الولايات الغربية والوسطى.

كما سيميز هذه المناطق ضباب كثيف على السواحل لتتحول إلى غائمة قد تستمر إلى الظهيرة على الولايات الداخلية والمرتفعات.

وصافية على العموم، مع سحب عابرة كثيفة على الولايات الشرقية مع أمطار معتبرة في الصبيحة

أما بالولايات الجنوبية فالأجواء مشمسة وصافية.

درجات الحرارة تتراوح من 14 إلى22 درجة على الولايات الشمالية ومن 21 إلى 29 درجة بالجنوب

وأضافت ذات المتحدثة، أنّ الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة وإلى غاية الإثنين المقبل ستبقى الأجواء مستقرة على الغرب والوسط.

مع ضباب كثيف في الصبيحة ورداءة في الرؤية لتتحول الأجواء إلى صافية.

بينما على ولايات الشرق تبقى السحب العابرة تميز تلك المناطق مع زخات من الأمطار ليعود الصفاء مجددا ظهيرة الأحد.

درجات الحرارة تتراوح من 17 إلى 20 درجة على السواحل ومن 16 إلى 21 درجة على الولايات الداخلية.