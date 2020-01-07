ضباب كثيف وطقس مستقر في هذه الولايات

ذكرت الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الشمالية، ستشهد ضباب خلال الصبيحة بالمناطق الساحلية والسهوب، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

وخلال الصبيحة، سجلت تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وبداية من الليل، تصبح الأجواء من مغشاة جزئيا إلى غائمة محليا قرب السواحل.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة 20 كم/سا، قرب السواحل الغربية.

وغربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل الوسطى والشرقية.

أما بالمناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تكون الرياح متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا.

وتوقع الديوان، بالمناطق الجنوبية، أجواء مغشاة جزئيا على بشار وأقصى الجنوب وعلى باقي المناطق الجنوبية سجّل سماء صافية على العموم.

والرياح تكون شمالية شرقية بسرعة تتراوح من15 إلى 30 كم/سا على بشار، شمال الصحراء، الواحات، الصحراء الشرقية وعلى الهقار والطاسيلي.

أما الصحراء الوسطى، أقصى الجنوب وتندوف، تكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، 20 إلى 30 كم/سا مع تطاير للرمال.

وأفادت المصلحة، أنّ البحر سيكون هادئ على السواحل الغربية والسواحل الوسطى، أما على السواحل الشرقية فالبحر يكون قليل الاضطراب.

وتتراوح الحرارة، من 15 إلى 17 درجة بالسواحل، ومن 11 إلى 16 درجة بالمناطق الداخلية، و14 إلى 25 درجة بالجنوب.