ضباب وأجواء باردة في هذه الولايات

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشمالية، بعض الضباب المرفوق بسحب سفلى محلية خلال الصبيحة على المناطق الوسطى والشرقية.

وتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الغربية والوسطى.

وخلال الصبيحة، سجلت تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

والرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل الغربية والوسطى.

في حين تكون متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا على السواحل الشرقية.

وعلى المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس ترتقب رياح متغيرة الاتجاه.

أما بالمناطق الجنوبية، فتوقع الديوان، أجواء مغشاة غالبا على تندوف، الصحراء الوسطى وطول الشريط الحدودي الجزائر-مالي.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح 20 كم/سا، على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء، الصحراء الشرقية والواحات.

وتكون شمالية شرقية من 20 إلى 30 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى، أقصى الجنوب، الهقار والطاسيلي.

وتتراوح الحرارة، من 16 إلى 18 بالسواحل، ومن 10 إلى 17 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 15 إلى 24 درجة بالجنوب.

وسجلت المصلحة، بحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية والوسطى، وبحر هادئ على السواحل الشرقية.