ضباب وأجواء مستقرة على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية والوسطى، ضباب محلي خلال الصبيحة على السهوب، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا طيلة النهار.

والرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

ومن متغيرة الاتجاه إلى غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وبالمناطق الشرقية، ذكر الديوان، أنها ستشهد سحب العابرة بالصبيحة، خاصة الهضاب العليا والأوراس، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

والرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

ومتغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف، أجواء صافية على العموم، باستثناء بعض السحب العابرة على الصحراء الشرقية، الهقار والطاسيلي.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية، بسرعة 15 إلى 25 كم/سا بالجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء، الواحات والصحراء الشرقية.

ورياح من متغيرة الاتجاه إلى شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا بأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وبالصحراء الوسطى، تندوف وعلى الشريط الحدودي الجزائر–مالي، تكون الرياح شمالية شرقية من 20 إلى 40 كم/سا مع تطاير للرمال.

وسجل الديوان، بحر قليل الاضطراب على السواحل الغربية، ومن قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى.

وعلى السواحل الشرقية فالبحر يكون من هادئ إلى قليل الاضطراب.

وتتراوح الحرارة من 17 إلى 19 درجة بالسواحل، و11 إلى 19 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 16 إلى 32 درجة بالجنوب.