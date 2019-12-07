ضباب وأمطار على أغلب التراب الوطني

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد بعض الضباب خلال الصباح بالسواحل، لتكون هناك سحب أواخر النهار تؤدي إلى أمطار.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم /سا.

وتوقع الديوان، بالمناطق الوسطى، سحب عابرة مع بعض الصفاء، تكون أكثر كثافة خلال الليل بالمناطق الوسطى الشرقية.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم /سا قرب السواحل.

ومتغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وأفادت المصلحة، أن المناطق الشرقية، ستعرف أجواء مغشاة غالبا، لتتغيم محليا خلال الليل مع تساقط الأمطار خلال الظهيرة.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم /سا قرب السواحل.

وتكون متغيرة الاتجاه بسرعة 20 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الجنوبية، فسجل الديوان، سحب عابرة مع بعض الصفاء على منطقة تندوف.

وأجواء من مغشاة إلى غائمة محليا على شمال الصحراء نحو منطقة الواحات مع تساقط الأمطار.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، الصحراء الوسطى والشرقية، ترتقب سماء مغشاة جزئيا.

أما على باقي المناطق الجنوبية فالأجواء تكون صافية على العموم.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 كم/سا ببشار، شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الوسطى.

وشمالية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا تشهدها منطقة تندوف.

في حين رياح جنوبية شرقية نسجلها على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية.

وتترواح الحرارة من 16 إلى 18 درجة بالسواحل، و12 إلى 18 درجة بالمناطق الداخلية، و15 إلى 32 درجة بالجنوب.