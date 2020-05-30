ضباب وأمطار على معظم التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد ضباب محلي خلال الصبيحة قرب السواحل، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا، فستعرف أجواء مغشاة غالبا مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط امطار محلية تكون غزيرة أواخر النهار.

وتكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل ومتغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

والمناطق الشرقية، يتوقع الديوان أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية و القرب ساحلية.

وعلى المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، ستكون أجواء من مغشاة جزئيا إلى قليلة السحب مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية من المحتمل أن تكون غزيرة محليا على منطقة الأوراس.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل ومتغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا و منطقة الاوراس.

أما الجنوب أجواء مغشاة غالبا على منطقة بشار، شمال الصحراء، منطقة الواحات وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

والرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء و الصحراء الوسطى مع بعض التطاير للرمال.

وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على منطقة الواحات و الصحراء الشرقية، أما على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي تكون الرياح متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

ودرجات الحرارة، فستتراوح ما بين 24 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية.

ومن 23 إلى 34 درجة على المناطق الداخلية، و28 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.