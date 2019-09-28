ضباب وأمطار في هذه المناطق !

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بالمناطق الشمالية، بعض الضباب المحلي المرفوق بسحب سفلى.

وتكون الرياح، من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا قرب السواحل.

ومن متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والاوراس.

وذكر الديوان، أن الجنوب، سيعرف أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي للوطن نحو شمال الصحراء والواحات مع تشكل خلايا رعدية.

وتؤدي هذه الرعود، إلى تساقط بعض الأمطار خاصة على منطقة بشار وشمال الصحراء.

وتكون الرياح شرقية، ما بين 20 إلى 30 كم/سا على منطقة الواحات،شمال الصحراء، الصحراء الوسطى وبشار مع بعض التطاير لرمال.

وستتراوح، الحرارة ما بين 27 إلى35 درجة بالسواحل، وما بين 29 إلى36 درجة بالمناطق الداخلية، ومابين 34 إلى 44درجة بالجنوب.