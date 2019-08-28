ضباب وأمطار في هذه المناطق!

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد ضباب مرفوق ببعض السحب السفلى خلال الصبيحة على المناطق الساحلية.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا، ترتقب تشكل سحب بالظهيرة، مع رعود المنعزلة، التي تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار خلال الظهيرة.

وستشهد المناطق الشرقية سحب عابرة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار على السواحل وكذا المناطق الداخلية الأقصى شرقية.

ويتوقع الديوان، أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن نحو شمال الصحراء، مع تشكل رعود بعض الأمطار، بداية من الظهيرة.

وسيكون البحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية والشرقية، وهادئ على السواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة مابين 27 إلى 34 درجة بالسواحل، و26 إلى 36 بالمناطق الداخلية، و30 إلى 45 درجة في الجنوب.