ضباب وارتفاع منسوب المياه في هذه الولايات

أعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الأربعاء، عن وجود ضباب كثيف وارتفاع منسوب المياه بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

كما دعا مركز “طريقي” السائقين إلى تخفيض السرعة، في ولاية تيارت سبب الضباب الكثيف بالطريق الوطني رقم 23 على مستوى بلدية قرطوفة.

وتشهد العاصمة هي الأخرى أمطار غزيرة، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 36. بمحول أولاد فايت نفق الأوبرا من بابا حسن اتجاه الشراقة. في حين، تتواجد أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة في عين المكان. من أجل تحويل المركبات و لتجنب وقوع أي طارئ.

أما بولاية عنابة، فاليقظة مطلوبة بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة بسبب تساقط للأمطار.

كما تعرف ولاية عين الدفلى، ضباب كثيف وتساقط أمطار على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين بلديتي خميس مليانة وبومدفع. بالضبط بمرتفع عين تفيف بلدية الحسينية.