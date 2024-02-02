ضباب وبرد شديد.. هذه حالة الطقس غدا السبت

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواء مشمسة وضباب على المناطق الساحلية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس، وضباب كثيف على المناطق الساحلية والقرب ساحلية خلال الصبيحة.

بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و19 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و19 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، ستعرف طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و 28 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالجنوب.