ضباب وبرد في هذه المناطق!

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية ستشهد بعض الضباب المحلي قرب السواحل وعلى السهوب الغربية، لتصبح الأجواء صافية على العموم.

والرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

أما على المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تكون بسرعة 20 كم/سا.

وتوقع الديوان، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على شمال الصحراء منطقة الواحات.

ورياح من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا نسجلها على تندوف، الصحراء الوسطى والشرقية.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي تكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

وتسجل المصلحة، بحر هادئ على السواحل الغربية وبحر من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الوسطى.

أما على السواحل الشرقية فالبحر سيكون قليل الاضطراب.

وتتراوح الحرارة من 17 إلى 22 درجة بالسواحل، ومن 17 إلى 21 درجة بالمناطق الداخلية،ومن 21 إلى 29 درجة بالجنوب.