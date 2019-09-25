ضباب وتطاير للرمال في هذه المناطق

ذكرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، أن المناطق الشمالية ستشهد ضباب مرفوق ببعض السحب السفلى.

أما الرياح ستكون من متغيرة الاتجاه إلى غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا قرب السواحل.

وتكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على باقي المناطق.

وتوقع الديوان، أجواء مغشاة جزئيا، في الجنوب، مع تشكل بعض السحب بداية من الظهيرة على الجنوب الغربي للوطن.

وتكون الرياح على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا،مع بعض التطاير للرمال.

أما حالة البحر،سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية والوسطى، في حين على يكون هادئ على السواحل الشرقية.

وتتراوح،الحرارة، مابين 27 إلى 34 درجة بالسواحل،ومابين 29 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية

ومابين 33 إلى 43 درجة بالجنوب.