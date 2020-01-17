ضباب وجليد على المرتفعات الداخلية وأجواء مغشاة في الجنوب

أخبار الجزائر
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ضباب وجليد على المرتفعات الداخلية وأجواء مغشاة في الجنوب ضباب وجليد
بقلم أمينة لعلالي

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية،تشكل ضباب وجليد على المرتفعات الداخلية، كالهضاب العليا ومنطقة الأوراس،لتصبح الأجواء صافية على العموم.

أما المناطق الجنوبية فستشهد أجواء مغشاة غالبا نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية، لتتلاشى تدريجيا أواخر النهار.

فيما ستكون الأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن سرعة الرياح ستتراوح ما بين15 إلى30 كم/سا، على بشار، شمال الصحراء، منطقة الواحات، الهقار والطاسيلي.

أما على باقي المناطق الجنوبية، فسيتم تسجيل رياح من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين20إلى40كم/سا،مع بعض التطاير للرمال.

وبخصوص درجات الحرارة، فستترواح على العموم ما بين 15 إلى 25 على المناطق الساحلية، الداخلية والجنوبية.


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