ضباب وجليد يميزان المناطق الشرقية

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد ضباب مرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة، على المناطق الساحلية والسهوب.

وتصبح فيما بعد الأجواء مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي.

ويرتقب الديوان، على المناطق الشرقية،ضباب مع جليد على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس، لتصبح الأجواء من صافية الى مغشاة جزئيا.

أما المناطق الجنوبية، تتوقع المصلحة، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي.

وستتراوح درجات الحرارة، من 16 إلى 18 درجة بالسواحل، و13 إلى 20 درجة بالمناطق الداخلية، و16 إلى 26 درجة بالجنوب.