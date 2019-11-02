ضباب ورياح تصل إلى 50 كلم في السواحل !

ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد ضباب مرفوق بسحب سفلى يميز السواحل والسهوب.

وتكون الرياح، غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا ، وتصل إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

وغربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية و الهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية، فتوقع الديوان ضباب محلي، بالصبيحة، مع سحب عابرة طيلة النهار مع بعض الأمطار بالسواحل والداخلية أواخر النهار.

وسجلت المصلحة رياح، من متغيرة الاتجاه إلى غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

وأفادت الأرصاد الجوية، أن المناطق الجنوبية، ستعرف سحب عابرة على منطقة بشار نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وتكون الرياح، شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على الصحراء الوسطى وطول الشريط الحدودي الجزائر مالي.

وسجل الديوان، رياح متغيرة الاتجاه و معتدلة تكون على باقي المناطق الجنوبية.

وستتراوح الحرارة، من 24 إلى 27 درجة بالسواحل، ومن19 إلى 27 بالمناطق الداخلية، و25 إلى 38 بالجنوب.