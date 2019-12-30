ضباب وطقس بارد في هذه المناطق

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الغربية والوسطى، ضباب محلي خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية على العموم إلى قليلة السحب.

وخلال الصبيحة، من المحتمل تشكل الجليد على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، قرب السواحل.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بسرعة من 15 إلى 30 كم/سا.

وأفاد الديوان أن المناطق الشرقية، تشهد ضباب خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية على العموم إلى قليلة السحب.

وتتلبد السماء خلال الليل مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة.

وتساقط بعض الثلوج مرتقب على أعالي الأوراس التي يفوق علوها الـ1000 متر، وهذا خلال الليل.

والرياح تكون من شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا.

أما المناطق الجنوبية توقعت المصلحة، أجواء صافية على العموم، باستثناء السحب العابرة التي تميز منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

والرياح تكون شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا.

وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا على الصحراء الوسطى، وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي مع تطاير للرمال.

وشمالية شرقية، بسرعة من 20 إلى 30 كم/سا نسجلها على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي تكون الرياح متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

وتتراوح من 15 إلى 17 درجة بالسواحل، ومن 7 إلى 17 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 14 إلى 26 درجة بالجنوب.