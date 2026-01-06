ضباط المدرسة العليا الحربية في زيارة إلى المجلس الشعبي الوطني

قامت اليوم، الثلاثاء ، مجموعة من الضباط السامين المؤطرين والضباط السامين المتربصين، من المدرسة العليا الحربية بالناحية العسكرية الأولى. بينهم متربصون أجانب من دول صديقة وشقيقة. بزيارة إلى مقر المجلس الشعبي الوطني.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الاطلاع على هياكل ومؤسسات الدولة وتعزيز معارف مختلف الزوار حول أدوارها الدستورية.

وكان في استقبال الوفد الزائر، الذي كان يقوده العميد فهيم جمال، السيد توفيق قزوط، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي رحب بالضيوف الكرام. إلى جانب د. رابح منزر المدير العام للتشريع.

وبالمناسبة، قدّم د. منزر شروحًا وافية حول مهام المجلس وآليات العمل التشريعي والرقابي. مبرزًا الدور المحوري للهيئة التشريعية في المنظومة الدستورية الوطنية، وذلك قبل فسح المجال للضيوف من أجل طرح جملة من الأسئلة والاستفسارات.

بعدها زار الضيوف نيابة السمعي البصري. حيث استمعوا إلى شروح مفصلة حول نشاطاتها أتاحت لهم التعرف على التقنيات المستخدمة في نقل وتغطية أشغال المجلس بالصوت والصورة.