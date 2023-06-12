ضبطت بسواحل وهران.. إفشال صفقة إدخال الإكستازي من أوروبا عبر قارب نزهة

تمكنت عناصر من الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بعين الترك في وهران من تفكيك شبكة اجرامية دولية مختصة في تهريب المؤثرات العقلية تنشط داخل وخارج الوطن مع احباط صفقة تسليم كمية جد معتبرة من المهلوسات.

العملية تمت استغلالا لمعلومة تفيد بدخول قارب نزهة مجهز بمحرك سريع من احدى الدول الاوروبية على متنه كمية من الاقراص المهلوسة، ليتم مباشرك عمليات مراقبة علي طول الساحل الوهراني أسفرت عن ترصد المشتبه فيه بالقرب من شاطئ لمادراڨ.

عند مطاردته قام برمي نفسه الي جانب حقيبة ظهر بالبحر، ليتم العثور بعد تفتيش الحقيبة على اقراص مهلوسة من نوع اكستازي فيما تم بعدها توقيفه بعد تطويقه من قبل حراس السواحل وفرقة من الغواصين بينما كان مختبئا باحدى المغارات الصخرية.

استكمالا للتحقيقات مع الموقوف تم التعرف على باقي أفراد الشبكة المتكونة من 6 أشخاص 3 منهم تم توقيفهم على مستوى مساكنهم ، مشتبه به اخر كان متواجدا باحدى المؤسسات العقابية إلى جانب شخصين كانا ينشطان خارج الوطن باحدى الدول الأوربية.

وقد اقضت العملية إلى حجز 9927 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي مع استرجاع قارب نزهة مزود بمحرك من نوع ماركوري بقوة 115 حصان بخاري.