ضبط آخر التحضيرات قُبيل انطلاق الامتحانات الرسمية

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية لمتابعة مدى تقدم التحضيرات والوقوف على جاهزية مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية المسطّرة، مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية دورة 2026، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، المتعلقة بضرورة ضمان تنظيم محكم لهذا الموعد الوطني الهام.

وحسب وزارة الداخلية، خُصصت هذه اللقاءات لمتابعة المراحل النهائية المتعلقة بتهيئة وتجهيز مراكز الإجراء والتصحيح. وضبط مخططات النقل والتأطير، مع تقييم مستوى الجاهزية المسجل عبر مختلف البلديات والدوائر. والتكفل الفوري بأي نقائص أو انشغالات مطروحة.

كما أشارت الوزارة أنه تم التأكيد على مواصلة التنسيق الميداني بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية. وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للمترشحين عبر جميع ولايات الوطن.

وبخصوص الجانب الأمني والتنظيمي، تتواصل عمليات تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها. إلى جانب استكمال الترتيبات الخاصة بنقل مواضيع الامتحانات وتأمينها. مع الحرص على ضمان الانضباط والسير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني.

هذا وتشمل التحضيرات الجارية متابعة جاهزية خدمات النقل والإطعام والتغطية الصحية. مع إبقاء مختلف الفرق التقنية والطبية في حالة تجند دائم تحسبًا لأي طارئ. بما يسمح بإجراء الامتحانات الرسمية في أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية.

