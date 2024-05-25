ضبط آخر الترتيبات لإستقبال الحجاج الجزائريين بمكة

عقدت هيئة البعثة الجزائرية، اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا بمقر اقامتها بمكة المكرمة، لضبط اخر الترتيبات لاستقبال حجاجنا الميامين في ظروف حسنة صبيحة هذا الأحد.

وسيستقبل مطار جدة ثلاث رحلات قادمة من الجزائر العاصمة بتعداد 800 حاج وحاجة ورحلتين من المدينة المنورة بتعداد 500 حاج وحاجة.

كما توسع الاجتماع إلى رؤساء الفروع للوقوف على جاهزية الفنادق، المطاعم، والعيادات الصحية عبر مختلف مناطق مكة المكرمة.

وبعد ضبط كل الترتيبات تتبقى ساعات قليلة لتبدأ البشائر الأولى من حجاجنا الميامين في الوصول الى مكة المكرمة.