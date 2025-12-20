ضبط أزيد من قنطارين كيف معالج مصدرها المغرب

تمكنت المصالح المتخصصة للأمن الوطني، خلال عمليتين متفرقتين، من ضبط قرابة 02 قنطار ونصف من الكيف المعالج مصدره المغرب.

ونفذت المصالح العملياتية المتخصصة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، عمليتين متتاليتين. أسفرتا عن تفكيك شبكتين(02) إجراميتين تنشطان في الإتجار غير المشروع للمخدرات على محور الولايات الغربية للوطن. مع ضبط 246 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وأسفرت العمليتان المنفذتان من قبل كل من المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غيـر المشروع بالمخدرات بتلمسان وفرقة البحث والتدخل(BRI) بأمن ولاية النعامة، عن ضبط 170 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان، و76 كلغ بالنعامة، وتوقيف 10 أشخاص من أعضاء الشبكتين الإجراميتين.

كما تمّ استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بـ 790 مليون سنتيم، من العائدات غير المشروعة، مع حجز عشر (10) مركبات مستغلة في نقل و ترويج هذه السموم.

حيث تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام كلّ من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، ووكيل الجمهورية لدى محكمة النعامة.

