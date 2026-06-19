ضبط أزيد من قنطارين ونصف من الكوكايين بأدرار!

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية والجمارك الجزائرية والأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، في عملية نوعية بالقطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، من توقيف مهرب، وحجز كمية ضخمة من الكوكايين.

وحسبب يان لوزارة الدفاع الوطني، تم حجز شاحنة نصف مقطورة محملة بـ 270.65 كلغ من المخدرات الصلبة “الكوكايين”.

وتأتي هذه النتائج الميدانية المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، نتيجة للتنسيق الأمني المشترك بين مختلف المصالح الأمنية الساهرة على أمن وسلامة المواطن.