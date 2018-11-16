ضبط أزيد من قنطار من الكيف بتلمسان وسوق أهراس و47 ألف “محيرقة” بالوادي

حجز عناصر الجيش والدرك 126 كغ من الكيف المعالج بكل من تلمسان وسوق اهراس.

وأسفرت العملية عن توقيف 5 بارونات مخدرات، بالإضافة إلى 4482قرصا مهلوسا بكل من الجزائر العاصمة والشلف .

47936و وحدة من الألعاب النارية و3471 وحدة من المشروبات المختلفة بالوادي. 15000بالإضافة إلى لتر من الوقود و مركبتينسياحيتين بكل من الطارف، سوق اهراس وتبسة.

كما استرجع أفراد الجيش والدرك في عمليات متفرقة بندقية ومسدس ونظارة ميدان بالمسيلة

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش أمس الخميس، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك ، بإقليم الناحية العسكرية السادسة، 46 مهربا من جنسيات مختلفة، وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع ، شاحنة ثمانية أجهزة كشف عن المعادن، خمس مولدات كهربائية، خمس مطارق ضاغطة، خمس دراجات نارية، بالإضافة إلى 1.375 طنا من المواد الغذائية

كما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان والنعامة 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.