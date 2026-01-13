ضبط أزيد من 1 قنطار من “الكيف” و38 كلغ “كوكايين”

تمكنت الفرق العملياتية للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات (SCLTIS). في عمليات متتالية منفذة بحر الأسبوع المنصرم، من شل نشاط ثلاث شبكات إجرامية منظمة. وتوقيف 14 شخصًا من عناصرها من بينهم إمرأة.

العملية الأولى، نفذها أفراد المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، بإحدى الولايات الغربية للوطن. مكنت من إحباط محاولة تمرير شحنة من الكيف المعالج يقدر وزنها بـ01 قنطار و20 كلغ. كانت مخبأة بإحكام في تجاويف مستحدثة في الهيكل الداخلي لمركبة نفعية.

وفي عملية ثانية منفذة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، تم ضبط 38 كيلوغرامًا من الكوكايين، في حين أسفرت العملية الثالثة. عن إحباط نشاط إجرامي منظم كان يهدف إلى تمرير شحنة من المؤثرات العقلية إلى إحدى الولايات الشمالية. حيث تم ضبط 59 ألف و 340 كبسولة من نوع “بريغابالين”.

العمليات التي نفذت تحت إشراف النيابات المختصة، أسفرت أيضا عن إسترجاع سبعة مركبات من مختلف الأنواع و الأصناف كانت تستعمل في النشاطات الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى كل من القطب الجزائي المتخصص بوهران ومحكمتي القليعة بتيبازة والدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

