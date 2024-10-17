ضبط أزيد من 100 ألف قرص إكستازي بوهران   

نجح أعوان الجمارك بميناء وهران من إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من أقراص “الإكستازي” إلى التراب الوطني .

وحسب بيان الجمارك، فإنه في 3 عمليات متفرقة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. تم إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 100.900 قرص من نوع إكستازي. بوزن إجمالي قدر بـ 52,74 كلغ.

الكمية المحجوزة تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل 5 مكيفات هوائية على متن 3 مركبات في رحلة بحرية. قادمة من ميناء ألميريا بإسبانيا.

كما مكنت العملية من توقيف 5 أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.