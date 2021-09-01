ضبط أزيد من 11 قنطار “زطلة” عبر الحدود مع المغرب

مكنت عملية البحث والتمشيط التي قادتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 25 أوت بجبل مسعادة بالميلية، ولاية جيجل. من إلقاء القبض على إرهابي خطير واسترجاع أسلحة نارية.

وأفضى إستغلال هذا المجرم إلى ضبط 3 بنادق صيد وتدمير ورشة لصناعة المتفجرات تحتوي على 13 قنبلة تقليدية الصنع.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 5 تجار مخدرات.

وضبطت 11 قنطار و51 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب. في حين تم توقيف 26 تاجر مخدرات آخرين وحجز 120 كيلوغرام من نفس المادة. بالإضافة إلى 54989 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف. 107 أشخاص وضبطت 23 مركبة و224 مولدا كهربائيا. و158 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن. وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 28,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة و4 أطنان من المواد الغذائية. في حين تم حجز 4745 وحدة من مختلف المشروبات و1181 وحدة من مادة التبغ بكل من ورقلة وبسكرة.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 9639 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 146 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 55 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتبسة وإن أمناس وبشار.