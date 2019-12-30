ضبط أزيد من 12 قنطار “زطلة” ببني ونيف في بشار

ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، إثر كمين قرب بني ونيف ببشار، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 12 قنطار و50 كيلوغرام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، حجز عناصر الدرك الوطني 95.8 كيلوغرام من نفس المادة بعين تموشنت.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني 4 تجار مخدرات بحوزتهم 10538 قرص مهلوس بكل من غليزان وأم البواقي.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش، 20 شخصا، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وضبطت ذات العناصر، 4 شاحنات و5 مركبات رباعية الدفع و13,5 طن من المواد الغذائية و74600 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

بالإضافة إلى بندقية صيد و6 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 22 شخص بوهران.

فيما تم توقيف 23 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من خنشلة وتلمسان، حسب ذات البيان.