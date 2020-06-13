ضبط أزيد من 250 كغ من “الزطلة” بـ4 ولايات و8 طائرات “درون” بسعيدة

ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك، أمس الجمعة، بمنطقة جنين بورزق بالنعامة، على248,5 كغ من الكيف المعالج.

في حين حجز عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من عين الدفلى وتلمسان وتبسة، 14 كيلوغراما من نفس المادة.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك والأمن الوطنيين، إثر عمليات متفرقة بكل من ورقلة والأغواط وبسكرة، وأم البواقي وقسنطينة، 11 شخصا، وحجزوا شاحنتين و6995 قرص مهلوس و1872 وحدة من مختلف المشروبات و34 ألف علبة من السجائر.

فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر بـ7179 لتر بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتندوف، 3 أشخاص وحجزوا شاحنتين و12 مركبة كانت محل سرقة و9 نظارات ميدان وجهاز إتصال عبر الأقمار الصناعية.

في حين تم توقيف شخص وحجز 8 طائرات بدون طيار من مختلف الأصناف بسعيدة.

في السياق نفسه، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك 6 مطارق ضغط و4 مولدات كهربائية و8 قطع من مادة الديناميت وأغراض أخرى للتفجير بتمنراست.

وفي سياق آخر، أحبط عناصر الدرك الوطني بعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ18 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وتبعا لنداء نجدة، تمكنت وحدة لحراس السواحل، خلال عملية بحث وإنقاذ بحري قبالة سواحل بوهارون، بولاية تيبازة، من انتشال جثة غريق، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخص آخر.